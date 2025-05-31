Fenerbahçe’nin bugün saat 16.00’da TÜMOSAN Konyaspor’u ağırlayacağı mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ile Suat Güz yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. Bu maçın VAR koltuğunda ise Ali Şansalan otuacak. Şansalan’a AVAR’da Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.