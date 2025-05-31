Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Şansalan oldu.
Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında bugün oynanacak 4 maçın Video Yardımcı Hakemi açıklandı.
Fenerbahçe’nin bugün saat 16.00’da TÜMOSAN Konyaspor’u ağırlayacağı mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ile Suat Güz yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. Bu maçın VAR koltuğunda ise Ali Şansalan otuacak. Şansalan’a AVAR’da Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.
16.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Zorbay Küçük
19.00 Alanyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Davut Dakul Çelik