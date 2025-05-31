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Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor maçının VAR’ı açıklandı

Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor maçının VAR’ı açıklandı

13:1531/05/2025, Cumartesi
IHA
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Çanakkale bölgesi hakemi Ali Şansalan
Çanakkale bölgesi hakemi Ali Şansalan

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Şansalan oldu.

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında bugün oynanacak 4 maçın Video Yardımcı Hakemi açıklandı.


Fenerbahçe’nin bugün saat 16.00’da TÜMOSAN Konyaspor’u ağırlayacağı mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ile Suat Güz yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. Bu maçın VAR koltuğunda ise Ali Şansalan otuacak. Şansalan’a AVAR’da Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.


Günün diğer maçlarında ise VAR’lar şu şekilde:

16.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Zorbay Küçük

19.00 Alanyaspor - Sivasspor: Yasin Kol

19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Davut Dakul Çelik





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