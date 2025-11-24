Fenerbahçe UEFA listesinde değişikliğe gitti: Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Macar ekibi Ferençvaroş ile oynayacak mücadele öncesi Fenerbahçe, listede değişikliğe gitti. Sarı-lacivertliler, kadro dışı kalan Cenk Tosun'un yerine yeni bir isim ekledi.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Macaristan ekibi Ferençvaroş ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertlilerde sakat ve cezalı futbolcuların artışı nedeniyle teknik ekip, mücadeleye 48 saatten fazla süre kala listede değişikliğe gitti.
Kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, UEFA listesinden çıkarılırken yerine listeye sol bek oyuncusu Levent Mercan dahil edildi.
Sakatlıkları bulunan Sebastian Szymanski, Çağlar Söyüncü ile cezalı Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred, Ferençvaroş karşısında forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi 5. haftasındaki Fenerbahçe-Ferençvaroş maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.