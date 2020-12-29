Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Diego Costa Atletico Madrid ile sözleşmesini feshetti

İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen Diego Costa'nın kişisel nedenlerinden dolayı sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. 1 Ocak 2018 yılında 60 milyon euro karşılığında Chelsea'den transfer edilen Diego Costa'nın sözleşmesi, sezon sonunda bitiyordu. Fakat yıldız oyuncu, özel nedenlerinden dolayı sözleşmesinin feshini istedi.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun birkaç gün önce ayrılmak için yönetimle görüştüğü ve bu talebinin kabul edildiği ifade edildi.

"Yeni durağı Türkiye olabilir"

Sezon başında adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Diego Costa için İspanyol basınından önemli bir iddia geldi. Yapılan haberlere göre 32 yaşındaki oyuncunun yeni durağının Türkiye olabileceği kaydedildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından takip ettiği Diego Costa'nın devre arasında yeni kulübüyle sözleşme imzalayacağı düşünülüyor.