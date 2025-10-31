Yeni Şafak
Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor

13:2531/10/2025, Cuma
AA
Antrenmanda Kerem Aktürkoğlu da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.


Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pasla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

