Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de gözler Eyüpspor maçına çevrildi

Fenerbahçe'de gözler Eyüpspor maçına çevrildi

Selman Ağrıkan
17:3216/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsmail Yüksek de antrenmanda yer aldı.
İsmail Yüksek de antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda fiziksel yükleme ve taktik çalışmalar öne çıktı. TÜMOSAN Konyaspor maçında süre alan oyuncular ise yenilenmeye yönelik bir program uyguladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarına start verdi. Sarı-lacivertliler, TÜMOSAN Konyaspor maçının hemen ardından çalışmalarına başlayarak tempo düşürmedi.


Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon programlarının ardından pas organizasyonları üzerinde durdu.


Antrenmanın devamında takım, Eyüpspor maçına yönelik taktik varyasyonlar üzerinde çalıştı. Günün çalışması, oyunculara özel bireysel uygulamalarla tamamlandı.


Bir önceki akşam TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında ilk 11’de yer alan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolcular, günü rejenerasyon ve aktif dinlenme çalışmalarıyla geçirdi.





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Eyüpspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura çekilişinde konut çıkarsa ne kadar peşinat verilecek?