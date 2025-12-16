Fenerbahçe'de gözler Eyüpspor maçına çevrildi

Fenerbahçe, Süper Lig'de Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda fiziksel yükleme ve taktik çalışmalar öne çıktı. TÜMOSAN Konyaspor maçında süre alan oyuncular ise yenilenmeye yönelik bir program uyguladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarına start verdi. Sarı-lacivertliler, TÜMOSAN Konyaspor maçının hemen ardından çalışmalarına başlayarak tempo düşürmedi.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon programlarının ardından pas organizasyonları üzerinde durdu.
Antrenmanın devamında takım, Eyüpspor maçına yönelik taktik varyasyonlar üzerinde çalıştı. Günün çalışması, oyunculara özel bireysel uygulamalarla tamamlandı.
Bir önceki akşam TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında ilk 11’de yer alan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolcular, günü rejenerasyon ve aktif dinlenme çalışmalarıyla geçirdi.