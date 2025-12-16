Fenerbahçe'de gözler Eyüpspor maçına çevrildi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarına start verdi. Sarı-lacivertliler, TÜMOSAN Konyaspor maçının hemen ardından çalışmalarına başlayarak tempo düşürmedi.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon programlarının ardından pas organizasyonları üzerinde durdu.

Bir önceki akşam TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında ilk 11’de yer alan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolcular, günü rejenerasyon ve aktif dinlenme çalışmalarıyla geçirdi.