Spor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho oyuncularına özel bir oyun planı geliştiriyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, futbolcularına farklı formasyonları çalıştırmaya devam ediyor. Deneyimli hoca, oyuncularına özel bir oyun planı geliştiriyor.

Haber Merkezi
14:42 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:43 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor

Jose Mourinho’nun 3’lü savunmayı kusursuz bir şekilde oynatmak adına düşündüğü ideal kadro zamanla netlik kazanacak.


TRT Spor'un haberine göre; Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Oosterwolde’nin aynı anda sahada olacağı bir senaryo için çalışmalar devam ediyor. Sol kanadı Filip Kostic’e emanet etmeyi planlayan Portekizli teknik adam, sağ kanatta Mert Müldür’e şans vermeyi düşünüyor.


Orta sahada İsmail Yüksek, Fred ve Szymanski birlikteliğini ilk aşamada bozmak istemeyen Mourinho, Sofyan Amrabat’ı zamanla rotasyona dahil edecek.


İleride ise Edin Dzeko ve En Nesyri’nin birlikte oynadığı bir sistem, önümüzdeki günlerde somut bir şekilde antrenmanlarda denenecek.




#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Süper Lig
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