Fenerbahçe'de Jose Mourinho oyuncularına özel bir oyun planı geliştiriyor

Jose Mourinho’nun 3’lü savunmayı kusursuz bir şekilde oynatmak adına düşündüğü ideal kadro zamanla netlik kazanacak.
TRT Spor'un haberine göre; Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Oosterwolde’nin aynı anda sahada olacağı bir senaryo için çalışmalar devam ediyor. Sol kanadı Filip Kostic’e emanet etmeyi planlayan Portekizli teknik adam, sağ kanatta Mert Müldür’e şans vermeyi düşünüyor.
Orta sahada İsmail Yüksek, Fred ve Szymanski birlikteliğini ilk aşamada bozmak istemeyen Mourinho, Sofyan Amrabat’ı zamanla rotasyona dahil edecek.
İleride ise Edin Dzeko ve En Nesyri’nin birlikte oynadığı bir sistem, önümüzdeki günlerde somut bir şekilde antrenmanlarda denenecek.