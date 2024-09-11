Fenerbahçe'de Jose Mourinho oyuncularına özel bir oyun planı geliştiriyor

TRT Spor'un haberine göre; Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Oosterwolde’nin aynı anda sahada olacağı bir senaryo için çalışmalar devam ediyor. Sol kanadı Filip Kostic’e emanet etmeyi planlayan Portekizli teknik adam, sağ kanatta Mert Müldür’e şans vermeyi düşünüyor.