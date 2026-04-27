Fenerbahçe'de seçim kararı: Sadettin Saran aday olacak mı?

Sarı-lacivertli kulüpte derbi yenilgisi sonrası Tedesco ve Özek ile yollar ayrılırken, sezon sonu için başkan Sadettin Saran kongre için de kararını verdi.
Fenerbahçe’de Galatasaray karşısında alınan 3-0’lık derbi mağlubiyeti, kulüpte köklü değişim sürecini beraberinde getirdi. Bu sonuçla şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde yitiren sarı-lacivertlilerde yönetim, kritik bir toplantı gerçekleştirdi.
Derbi sonrası olağanüstü toplanan yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yolların ayrılmasına karar verdi.
Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurula gidecek. Sarı-lacivertli kulüpte yeni teknik direktörün, yapılacak seçimlerin ardından belirleneceği öğrenildi.
Trt Spor'un aktardığı bilgiye göre; Sadettin Saran seçim kararı aldı ancak aday olup olmama konusunda kafası karışık. Çoklu adayların olduğu seçime de gidilebilir, sadece kendisinin aday olduğu güvenoyu seçimi de olabilir.