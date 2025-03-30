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Fenerbahçe'de sevindiren gelişme: Yıldız oyuncu antrenmanlara başladı

Fenerbahçe'de sevindiren gelişme: Yıldız oyuncu antrenmanlara başladı

20:1930/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde Fred antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda core çalışmasıyla başladığı belirtildi.


Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden idmanın, pas organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.


Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Fred antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-2 mağlup ettiği müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan futbolcuların, yenilenme ile aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptığı bildirildi.


Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.






#Fenerbahçe
#Ziraat Türkiye Kupası
#Galatasaray

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