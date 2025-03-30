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Fenerbahçeli yıldızdan Erol Bulut'a olay yanıt: "Bu kadar kötü olduğunu bilseydim..."

Fenerbahçeli yıldızdan Erol Bulut'a olay yanıt: "Bu kadar kötü olduğunu bilseydim..."

18:3030/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Eski Fenerbahçeli yıldız futbolcu, forma giydiği dönemde hocalığını yapan Erol Bulut'a açıklamalarından dolayı sert tepki gösterdi. Başarılı futbolcunun Bulut'a verdiği yanıt kısa süre içerisinde gündem oldu.

Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'de çalıştığı dönem hakkında katıldığı HT Spor programında Diego Perotti'nin transfer sürecine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.


Diego Perotti'yle ilgili yönetime olumsuz rapor sunduğunu söyleyen Bulut, "Diego Perotti'nin sağlık raporunu bizim o dönemki doktorumuz sundu. Ben de kendisiyle ilgili istemediğime dair rapor sundum. Son 3 sene 300 gün top oynamamış. Her sene 3, 3.5 ay sakat." dedi.


Arjantinli futbolcu Diego Perotti, Erol Bulut'un "İstemediğim yönünde rapor sundum.” sözlerine tepki gösterdi ve yanıt verdi.


Sosyal medya hesabından Erol Bulut'un yer aldığı görüntüyü paylaşan Perotti,
“Sakin ol, eğer bu kadar kötü olduğunu bilseydim, beni yönetmeni de istemezdim. 15 yıl Avrupa'da ve Arjantin Milli Takımı'nda ya siz? Sevgiler!”
notunu düştü.

2021-22 sezonunun yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak katılan Perotti, toplamda 4 maça çıkarken 3 kez fileleri havalandırdı. 2022-23 sezonunun sonunda İtalya Serie A ekibi Salernitana'da futbol kariyerini noktaladı.




#Fenerbahçe
#Diego Perotti
#Erol Bulut

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