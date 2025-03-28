Jose Mourinho iki maçı işaret etti: 'Her zaman çok önemlidir'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 29. haftasında konuk olduğu Bodrum FK'yı 4-2 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısında soruları yanıtladı.





Mourinho'nun öne çıkan açıklamaları şu şekilde;

'Bayramı kutluyorum'

"Öncelikle Türk halkının bayramını kutluyorum. Tadic'i de 100. maç için tebrik ediyorum. Harika bir istatistiği var burada. Çok iyi bir dönem geçiriyor."

'Rahat bir maç oldu'

"Bugün kazandık, rahat kazandık, 45 dakikada kazandık. İkinci yarıda, ilk yarıdaki kadar iyi değildik, tempo düştü. 5 oyuncu değişikliği yaptık. Rahat bir maç oldu. Sakatlık olmadı. Maça iyi başlangıç yaptık, garip bir penaltı vardı ama sonrasında takım harika bir performans gösterdi. Takım ilk yarıda maçı öldürdü. Mutluyum."

'Bu tarz maçlar her zaman önemlidir'

"Her maç önemli bizim için. Çarşamba günkü maç eleme usulü bir maç. Bu tarz maçlar her zaman çok önemlidir. Eğer turu geçersek yarı finale çıkacağız ve final hayali kurabileceğiz. Önemli bir maç. Hafta sonu oynayacağımız maç da önemli. O maçtan sonra direkt rakibimizle maç sayısını eşitleyeceğiz. Dolayısıyla pazar günü oynayacağımız maç da çok önemli."

'Rüzgara karşı ilerlemeye çalışıyoruz'

"Yüzde veremem ama şansımız var. Sezon başından beri gördüğümüz bir yatkınlık, durum var. Rüzgara karşı ilerlemeye çalışıyoruz. Umudumuz var. Bizim için Trabzonspor maçını kazanmak çok önemli, rakibimizle puan farkını azaltmak için. Galatasaray'ın BAY haftası. Şampiyonluk için umudumuz var."















