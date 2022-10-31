Fenerbahçe'den kiralık giden futbolcular ne yaptı?

Ekonomi

Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi’nin (TEKMER) açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sayın Cumhurbaşkanımız TOGG ile sahneye gelirken tüylerimiz diken diken oldu. Bir otomobilden daha fazlası olan TOGG’un asıl yolculuğu bundan sonra başlıyor, fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait. Türkiye’de üretilen onlarca markadan farklı olarak TOGG’un üzerinde her türlü değişikliği yapma hakkı kendimize ait. Kimsenin kapısında bekleyip izin almamıza gerek yok” dedi.