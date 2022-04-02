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Fenerbahçe'den menajerlere 250 milyon TL

Fenerbahçe, son 4 yılda Süper Lig şampiyonluğu ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanamadı ama menajerlere ödediği ücretlerde liderliği diğer kulüplere bırakmadı. Başkan Ali Koç, 4 yıllık süreçte yaptığı 61 transfer ve menajerlere ödediği parayla kulübün borç yükünü daha da artırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden menajerlere 250 milyon TL
Ali Koç görevde bulunduğu 4 yıl içerisinde sportif anlamda hiçbir başarı elde edemedi.

Fenerbahçe 2018 yılında göreve gelen Ali Koç’un başkanlığı döneminde menajerlere 4 yıl içinde büyük ücretler ödedi. 6 milyar TL borcu olduğu açıklanan sarı-lacivertli kulübün başkan Ali Koç döneminde sadece menajerlere 250 milyon TL ödediği ortaya çıktı.

4 senede Süper Lig şampiyonluğuna ulaşamayan, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanamayan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, 4 sene içerisinde menajerlere ödediği parada liderliği kimseye bırakmadı. Ali Koç kendi döneminde yaptığı 61 transfer ve bu transferler doğrultusunda menajerlere ödediği parayla kulübün borç yükünü daha da artırdı.

Fenerbahçe, Ali Koç’un başkanlığı sürecinde menajerlere toplam 249 milyon 782 bin 398 TL’lik bir ödeme yaptı. Sarı-lacivertliler, son 4 yılda menajerlere 14 milyon 474 bin 42 Euro (234 milyon 913 bin 702 TL), 48 bin dolar (704 bin 760 TL) ve 14 milyon 163 bin 936 TL ücret ödemesi yaptı.

Rekor ücret bu sezon

Fenerbahçe, Ali Koç’un görev yaptığı ilk yıl olan 2018- 19 sezonunda menajerlere 2 milyon 596 bin 778 Euro ödedi. Sarı-lacivertliler, 2019-20 sezonunda ise transfer ettiği oyuncuların menajerlerine 48 bin dolar, 2 milyon 128 bin 408,22 Euro ve 609 bin TL’lik bir ücret ödemesi yaptı.

2020-21 sezonunda da menajerlere ödenen ücret daha da arttı. Fenerbahçe bu sezon için futbolcuların menajerlerine 3 milyon 221 bin 879,84 Euro ve 5 milyon 663 bin 420,31 TL ödedi.

Sarı-lacivertliler bu sezon ise kadrosuna kattığı oyuncuların menajerlerine 6 milyon 526 bin 975,65 Euro ve 7 milyon 891 bin 516,59 TL ödedi.

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