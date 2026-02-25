Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Fenerbahçe'den Partizan'a pankart cevabı: “Hepiniz Türk evlatlarısınız”

Fenerbahçe'den Partizan'a pankart cevabı: “Hepiniz Türk evlatlarısınız”

21:3425/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe taraftarından Partizan'a pankart cevabı.
Fenerbahçe taraftarından Partizan'a pankart cevabı.

Fenerbahçe taraftarları, Partizan karşılaşmasında açtığı pankartla Belgrad’daki tartışmalı tribün olayına göndermede bulundu. Pota arkasında açılan görsel dikkat çekerken, Sırpça “Hepiniz Türk evlatlarısınız” ifadesi yer aldı.

EuroLeague’in 29. haftasında Belgrad’da oynanan Partizan–Fenerbahçe Beko karşılaşması, tribünlerde açılan ve tepki çeken pankart nedeniyle uzun süre gündem olmuş, organizasyon Partizan’a 20 bin euro para cezası vermişti.

Sırp taraftarlar, Kosova Savaşı'nı kazanan Sultan I. Murad’ın Miloş Obiliç tarafından şehit edilmesini gösteren dev bir pankart açmıştı.

İstanbul’daki oynanan bugünkü rövanşta ise bu kez sarı-lacivertli taraftarlar pota arkasında açtıkları pankartla yanıt verdi.

Sırpça “Hepiniz Türk evlatlarısınız” ifadesinin yer aldığı ve tarihi göndermeler içeren pankart, maçın önüne geçen detay olarak dikkat çekti.

Görselde Sırbistan'ın 1389 tarihide Osmanlı'nın vassal devleti olduğu hatırlatılan pankarta dönemin padişahı 1. Murad ve onun önünde diz çökmüş Sırp askerler resmedildi.



#Fenerbahçe Beko
#Partizan
#EuroLeague
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray nasıl tur atlar? Juventus karşısında hangi skorlar turu getiriyor? İşte senaryolar