Fenerbahçe'den Partizan'a pankart cevabı: “Hepiniz Türk evlatlarısınız”

EuroLeague’in 29. haftasında Belgrad’da oynanan Partizan–Fenerbahçe Beko karşılaşması, tribünlerde açılan ve tepki çeken pankart nedeniyle uzun süre gündem olmuş, organizasyon Partizan’a 20 bin euro para cezası vermişti.

İstanbul’daki oynanan bugünkü rövanşta ise bu kez sarı-lacivertli taraftarlar pota arkasında açtıkları pankartla yanıt verdi.