Fenerbahçe'den Partizan'a pankart cevabı: “Hepiniz Türk evlatlarısınız”

Fenerbahçe taraftarları, Partizan karşılaşmasında açtığı pankartla Belgrad’daki tartışmalı tribün olayına göndermede bulundu. Pota arkasında açılan görsel dikkat çekerken, Sırpça “Hepiniz Türk evlatlarısınız” ifadesi yer aldı.
EuroLeague’in 29. haftasında Belgrad’da oynanan Partizan–Fenerbahçe Beko karşılaşması, tribünlerde açılan ve tepki çeken pankart nedeniyle uzun süre gündem olmuş, organizasyon Partizan’a 20 bin euro para cezası vermişti.
İstanbul’daki oynanan bugünkü rövanşta ise bu kez sarı-lacivertli taraftarlar pota arkasında açtıkları pankartla yanıt verdi.
Sırpça “Hepiniz Türk evlatlarısınız” ifadesinin yer aldığı ve tarihi göndermeler içeren pankart, maçın önüne geçen detay olarak dikkat çekti.
Görselde Sırbistan'ın 1389 tarihide Osmanlı'nın vassal devleti olduğu hatırlatılan pankarta dönemin padişahı 1. Murad ve onun önünde diz çökmüş Sırp askerler resmedildi.