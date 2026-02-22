2026 Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun

Basketbol Türkiye Kupası 2026 finalinde Fenerbahçe Beko rakibi Beşiktaş Gain'i 91-74 mağlup ederek üst üste 3. kez kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler toplamda 10. kez bu organizasyonda mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’ı 91-74 mağlup ederek şampiyon oldu.
Üst üste 3'üncü kez kupayı müzesine götüren sarı-lacivertliler toplamda 10'uncu şampiyonluğa ulaştı.
Karşılaşmanın en iyisi (MVP) 28 sayı, 10 ribaund ve 2 asistlik performans sergileyen Tarık Biberoviç oldu.
1. Periyot: 22-24
Devre: 46-42
3. Periyot: 70-56
Beş faulle çıkan: 34.43 Dotson (Beşiktaş GAİN)
Dusan Alimpijevic'in Beşiktaş'ı, üst üste 4. kez Sarunas Jasikevicius’un Fenerbahçe'sine kaybetti.
Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe'ye imza attığı günden bu yana katıldığı 8 turnuvada 7 kupa kazandı. (1 Euroleague, 2 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası)