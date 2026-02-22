2026 Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun

Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’ı 91-74 mağlup ederek şampiyon oldu.

Üst üste 3'üncü kez kupayı müzesine götüren sarı-lacivertliler toplamda 10'uncu şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın en iyisi (MVP) 28 sayı, 10 ribaund ve 2 asistlik performans sergileyen Tarık Biberoviç oldu.