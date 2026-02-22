Yeni Şafak
2026 Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun

G: 22/02/2026, Pazar
Fenerbahçe Beko oyuncularının kupayla verdiği poz.

Basketbol Türkiye Kupası 2026 finalinde Fenerbahçe Beko rakibi Beşiktaş Gain'i 91-74 mağlup ederek üst üste 3. kez kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler toplamda 10. kez bu organizasyonda mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’ı 91-74 mağlup ederek şampiyon oldu.

Üst üste 3'üncü kez kupayı müzesine götüren sarı-lacivertliler toplamda 10'uncu şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın en iyisi (MVP) 28 sayı, 10 ribaund ve 2 asistlik performans sergileyen Tarık Biberoviç oldu.

OYUNCU SAYILARI
Fenerbahçe Beko:
Wilbekin 3, Baldwin 21, Biberovic 28, Jantunen, Birch 7, Bacot 2, Metecan Birsen 14, Horton-Tucker 11, Melih Mahmutoğlu 3, Boston, De Colo 2, Onuralp Bitim
Beşiktaş GAİN:
Dotson 17, Mathews 14, Anthony Brown, Morgan 1, Sertaç Şanlı 14, Kamagate 2, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan 11, Thomas 7, Vitto Brown 2
1. Periyot: 22-24

Devre: 46-42

3. Periyot: 70-56

Beş faulle çıkan: 34.43 Dotson (Beşiktaş GAİN)

Dusan Alimpijevic'in Beşiktaş'ı, üst üste 4. kez Sarunas Jasikevicius’un Fenerbahçe'sine kaybetti.

Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe'ye imza attığı günden bu yana katıldığı 8 turnuvada 7 kupa kazandı. (1 Euroleague, 2 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası)

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇ ÖZETİ
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçının özetini izlemek için



#Basketbol Türkiye Kupası
#Fenerbahçe Beko
#Beşiktaş GAİN
