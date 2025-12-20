Yeni Şafak
Fenerbahçeli iki yıldız Noel sebebiyle izin aldı: Beşiktaş maçında yoklar

Fenerbahçeli iki yıldız Noel sebebiyle izin aldı: Beşiktaş maçında yoklar

21:4220/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli kulüp, iki futbolcusunun Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle özel izinli oldukları için derbide yer almayacaklarını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe 23 Aralık Salı günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.


Sarı-lacivertli kulüp derbi öncesi iki futbolcusunun Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle özel izinli oldukları için derbide yer almayacaklarını açıkladı.


Fenerbahçe'den yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Ederson ve Jhon Duran, 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, yoğun maç takvimi içerisinde önceden kulübümüze ilettikleri kişisel ve ailevi talepler doğrultusunda Beşiktaş karşılaşmasının maç kadrosunda yer alamayacaklardır."




