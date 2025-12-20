Fenerbahçeli iki yıldız Noel sebebiyle izin aldı: Beşiktaş maçında yoklar

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli kulüp, iki futbolcusunun Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle özel izinli oldukları için derbide yer almayacaklarını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe 23 Aralık Salı günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
"Ederson ve Jhon Duran, 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, yoğun maç takvimi içerisinde önceden kulübümüze ilettikleri kişisel ve ailevi talepler doğrultusunda Beşiktaş karşılaşmasının maç kadrosunda yer alamayacaklardır."