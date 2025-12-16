Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu: 27 milyon Euroluk Hollandalı an meselesi

17:4416/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
Fenerbahçe aradığı orta sahayı Hollanda Eredevise Ligi'nde buldu.
Fenerbahçe aradığı orta sahayı Hollanda Eredevise Ligi'nde buldu.

Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta transferinde mutlu sona yakın. Fred'in bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin Hollanda Milli Takım forması giyen başarılı ismi kadrosuna katmak üzere olduğu yazıldı.

Ara transfer döneminde eksik olan bölgeleri güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi.


Ocak ayına az bir süre kala belirlediği mevkiler için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Orta sahada Fred'in bölgesine rapor sunan teknik direktör Domenico Tedesco'nun isteği gerçekleşmek üzere.


JOEY VEERMAN FENER'E ÇOK YAKIN
SportsDigitale'in özel haberine göre;
Fenerbahçe'nin orta saha transferi için anlaşmaya en yakın olduğu isim PSV'de forma giyen Hollanda milli takımı oyuncusu Joey Veerman. Oyuncu tarafıyla anlaşmaya yakın olduğu belirtilen Veerman için kulübüyle görüşmeler sürüyor.

Veerman'ın PSV ile Haziran 2028'in sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon toplamda 22 karşılaşmada forma giyen Hollandalı, 8 gol atıp 7 asistlik performans sergiledi. Başarılı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro.








