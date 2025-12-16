Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu: 27 milyon Euroluk Hollandalı an meselesi

SportsDigitale'in özel haberine göre;

Fenerbahçe'nin orta saha transferi için anlaşmaya en yakın olduğu isim PSV'de forma giyen Hollanda milli takımı oyuncusu Joey Veerman. Oyuncu tarafıyla anlaşmaya yakın olduğu belirtilen Veerman için kulübüyle görüşmeler sürüyor.