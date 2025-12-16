Yeni Şafak
Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber! İki ay forma giyemeyecek

15:0316/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
Archie Brown, TÜMOSAN Konyaspor maçına 11'de başlamıştı.
Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan Archie Brown’ın sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'ye İngiliz futbolcusu Archie Brown'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında sakatlık geçiren Archie Brown'ın son durumuna ilişkin şu açıklamayı yayınladı:


"Futbolcumuz Archie Brown’un dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası MR’ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."


Oyuncunun iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.





