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Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır eleştiri oklarının hedefinde

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, AEK Larnaca maçında penaltıya sebebiyet vermesi nedeniyle tepki çekti. Bayındır için sosyal medyada eleştiri mesajları paylaşıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin milli kalecisi Altay Bayındır eleştiri oklarının hedefinde
Altay Bayındır - Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaştığı mücadelede kaleci Altay Bayındır için eleştirel mesajlar paylaştı.

Genç file bekçisi AEK Larnaca maçında yaptırdığı penaltı sebebiyle tepki çekti. Karagümrük ile oynanan karşılaşmada 4 gol yemesi nedeniyle eleştirilen Altay Bayındır, Avrupa mücadelesinde de olumsuzluklar yaşamaya devam etti.

İşte Altay Bayındır için yapılan yorumlar;
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