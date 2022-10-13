Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır eleştiri oklarının hedefinde

Fenerbahçe'nin AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaştığı mücadelede kaleci Altay Bayındır için eleştirel mesajlar paylaştı.
Genç file bekçisi AEK Larnaca maçında yaptırdığı penaltı sebebiyle tepki çekti. Karagümrük ile oynanan karşılaşmada 4 gol yemesi nedeniyle eleştirilen Altay Bayındır, Avrupa mücadelesinde de olumsuzluklar yaşamaya devam etti.
İşte Altay Bayındır için yapılan yorumlar;
Hatırlıyor musunuz Harun Tekin kaledeyken tirtir titriyorduk her hareketi fiyaskoydu. Altay tam olarak Harun Tekin oldu
Hatırlıyor musunuz Harun Tekin kaledeyken tirtir titriyorduk her hareketi fiyaskoydu. Altay tam olarak Harun Tekin oldu— yes context (@yescontextfb) October 13, 2022
Her şeyin çaresini bulduk ama bu Altay’ı kendine getirmenin çaresini bulamadık.
Her şeyin çaresini bulduk ama bu Altay’ı kendine getirmenin çaresini bulamadık.— Feneronline (@Fener10line) October 13, 2022
Bu sene her şeyin çaresini buldu Fenerbahçe ama Altay’ın formsuzluğunun çaresini bulamadı.
Bu sene her şeyin çaresini buldu Fenerbahçe ama Altay’ın formsuzluğunun çaresini bulamadı.— Berk Bekgöz (@BerkBekgoz) October 13, 2022
Açıklanamayan Altay Bayındır fotoğraflarına bir yenisi eklendi pic.twitter.com/az0FjdpQV8
Açıklanamayan Altay Bayındır fotoğraflarına bir yenisi eklendi pic.twitter.com/az0FjdpQV8— Furkan (@Furkannnt20) October 13, 2022
Altay 1-2 hafta dinlen sen birader
Altay 1-2 hafta dinlen sen birader— Jorge (@atavratjorge) October 13, 2022