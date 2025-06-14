Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı açıklandı

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı açıklandı

11:0214/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Fenerbahçe yeni sezon hazırlık kampının bir kısmını Mourinho'nun ülkesi Portekiz'de geçirecek.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlık kampının bir kısmını Mourinho'nun ülkesi Portekiz'de geçirecek.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi hazırlık programı açıklandı. Sarı-lacivertliler yurt dışı kampını Portekiz'de geçirecek.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi hazırlık programı belli oldu.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezonu 6 Temmuz'da açacak sarı-lacivertliler, ilk 2 günü sağlık kontrolleri ve test süreçleriyle geçirecek.


Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenmanını 8 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'a kadar burada çalışacak. Ardından yurt dışı kampı ve hazırlık maçları için Portekiz'e gidecek Fenerbahçe, 27 Temmuz'da yeniden İstanbul'a dönecek.


Fenerbahçe, 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Sunderland, 23 Temmuz'da Al-Ittihad ve 26 Temmuz'da ise Benfica ile hazırlık maçları yapacak.



#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Jose Mourinho
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı son dakika: TCMB haziran ayı faiz kararı beklentisi ne, hangi yönde?