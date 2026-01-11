Fenerbahçe'ye Levent Mercan şoku: Sahalardan uzak kalacak

Turkcell Süper Kupa mücadelesinin ardından ağrı hisseden Fenerbahçe futbolcusu Levent Mercan'ın sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.
Süper Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe'ye maçın ardından sol bek oyuncusu Levent Mercan'dan kötü haber geldi.
Ağrı hisseden ve MR'a giren Levent Mercan'ın sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.
"Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Arka adalesinden sakatlık yaşayan Levent Mercan'ın en az 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.