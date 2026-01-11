Süper Kupa'yı kutlamayan tek Fenerbahçeli: Sessizliğe büründü

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek 4. kez kupayı müzesine götürdü. Kutlama yapan sarı-lacivertli futbolcuların paylaşımları dikkat çekerken, sadece bir isim sessizliğe büründü.
2025 Süper Kupa finalinde Fenerbahçe rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek bu organizasyonda 4. kez mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertlilere kupayı getiren golleri Matteo Guendouzi ile Jayden Oosterwolde kaydetti. Bu zaferle birlikte Fenerbahçe, 10 yıllık Süper Kupa hasretine son verdi.
Maçın ardından büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli futbolcuların sosyal medya paylaşımları dikkat çekerken, sadece bir isim sessizliğe büründü.
Afrika Kupası için Fas'a giden forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri, herhangi bir kutlama paylaşımı yapmadı. Bu davranışıyla taraftarların dikkatini çeken En-Nesyri'nin kulüple bağlantısının koptuğu şeklinde yorumlandı.