Süper Kupa'yı kutlamayan tek Fenerbahçeli: Sessizliğe büründü

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek 4. kez kupayı müzesine götürdü. Kutlama yapan sarı-lacivertli futbolcuların paylaşımları dikkat çekerken, sadece bir isim sessizliğe büründü.

1 /4 2025 Süper Kupa finalinde Fenerbahçe rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek bu organizasyonda 4. kez mutlu sona ulaştı.

2 /4 Sarı-lacivertlilere kupayı getiren golleri Matteo Guendouzi ile Jayden Oosterwolde kaydetti. Bu zaferle birlikte Fenerbahçe, 10 yıllık Süper Kupa hasretine son verdi.

3 /4 Maçın ardından büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli futbolcuların sosyal medya paylaşımları dikkat çekerken, sadece bir isim sessizliğe büründü.