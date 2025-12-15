FIFA Yılın En İyileri Ödülleri'ni kazananlar belli oluyor: Gözler ödül törenine çevrildi

FIFA Yılın En İyileri Ödülleri, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek ödül töreni yarın TSİ 20.00'de başlayacak. Oylama sonucunda erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü, 11'i ile, en iyi gol ve taraftar ödülleri verilecek.
FIFA Yılın En İyileri Ödülleri, yarın Katar'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA) yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek ödül töreni TSİ 20.00'de başlayacak.
Törene, FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Yönetim Kurulu üyeleri, dünya genelinden üye dernek temsilcileri ile futbolun yerel ve bölgesel elçileri de dahil olmak üzere 800 konuk katılacak.
Oylama sonucunda erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü, 11'i ile, en iyi gol ve taraftar ödülleri verilecek.
Erkek ve kadın futbolunda yılın en iyi golü için ise adaylar sonradan açıklanacak.