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Filenin Efeleri ev sahibi Bulgaristan'la karşılaşacak

Filenin Efeleri ev sahibi Bulgaristan'la karşılaşacak

12:0327/06/2025, Cuma
AA
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki ikinci maçında Ukrayna'ya 3-0 yenildi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki ikinci maçında Ukrayna'ya 3-0 yenildi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının üçüncü maçında yarın ev sahibi Bulgaristan ile karşılaşacak.

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.


Çin'in Şian kentinin ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ilk haftasında Sırbistan ve Hollanda'ya 3-1, Polonya'ya 3-0 yenilen milli takım, ev sahibi Çin'i ise 3-0 yenmeyi başarmıştı. Milli takım 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle ilk haftayı 3 puanla 16. sırada tamamlamıştı.


A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci haftadaki ilk iki maçında ise Slovenya ve Ukrayna'ya 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.


Milliler, ikinci haftadaki dördüncü ve son maçını 29 Haziran Pazar günü saat 15.00'te Fransa ile yapacak.

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