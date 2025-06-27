Filenin Efeleri ev sahibi Bulgaristan'la karşılaşacak

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.





Çin'in Şian kentinin ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ilk haftasında Sırbistan ve Hollanda'ya 3-1, Polonya'ya 3-0 yenilen milli takım, ev sahibi Çin'i ise 3-0 yenmeyi başarmıştı. Milli takım 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle ilk haftayı 3 puanla 16. sırada tamamlamıştı.





A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci haftadaki ilk iki maçında ise Slovenya ve Ukrayna'ya 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.



