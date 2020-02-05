Fırtına yolu yarıladı

Süper Lig’de Fenerbahçe’yi yenerek şampiyonluk yolunda ciddi bir adım atan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’u 5-0 mağlup etti. Son 16 turunda iki maçta da Beşiktaş’ı 3-2 yenen konuk ekip karşısında 90 dakika boyunca üstün bir futbol sergileyen Karadeniz temsilcisi, farklı galip gelerek yarı final kapısını sonuna kadar araladı. Maça etkili başlayan bordo-mavili takım, 16. dakikada Guilherme’nin kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Sörloth’un golüyle 1-0 öne geçti. 26’da Guilherme’nin soldan ortasında, Sturridge ve kalecinin müdahale edemediği top, Yusuf Acer’in kafasına çarparak ağlara gitti: 2-0. 43’de Ndiaye’nin pasında Nwakaeme plase vuruşla ilk devrenin skorunu belirledi: 3-0. İkinci yarıya da iştahlı başlayan Trabzonshor, 60. dakikada 60. dakikada Guilherme’nin sağdan kullandığı serbest atışta, Merthan Açıl’ın kendi kalesine attığı golle skoru 4-0 getirdi. Gol perdesini kapatan isim Sörloth oldu. 66’da Nwakaeme’nin pasında Norveçli golcü, yerden sert bir vuruşla skoru belirledi: 5-0. Rövanş maçı 13 Şubat Perşembe günü Erzurum’da oynanacak.

Obi Mikel: Hepimiz eşitiz ve aynıyız

Trabzonsporlu John Obi Mikel, F.Bahçe maçından sonra Emre Belözoğlu ile yaşadığı tartışma ve sosyal medyada yapılan saldırılarla ilgili konuştu. Nijeryalı oyuncu dünkü maç öncesi, “O anın sıcaklığıyla ufak bir tartışma yaşandı. Sonrasında oyuncular arasında tartışma yaşanmadı. Sosyal medyadan benim ve ailemle ilgili bir sürü mesaj attılar. Üzgünüm ve çok sinirliyim. Türkiye’deki birçok takımın taraftarlarından ve dünyanın her yanından insanlardan destek mesajları aldım. Hepimiz eşitiz ve aynıyız” açıklamasını yaptı. Trabzonsporlu taraftarlar da dünkü maç öncesi kale arkasına “Seninleyiz Obi” pankartı açtı. Bu arada F.Bahçe, Obi Mikel’e yönelik ırkçı saldırılarla ilgili adlarının geçmesine tepki gösterdi ve ırkçılığı asla tasvip etmediklerini belirterek ”Kulübümüz, yaşandığı iddia edilen ırkçılık davranışlarının kesinlikle bir tarafı değildir” açıklamasını yaptı.

Guilherme’den 3 gole katkı

Trabzonspor, ligde F.Bahçe’yi 2-1 yendiği maçın 11’ine göre 7 farklı oyuncuyla Erzurum karşısına çıktı. Bordo-mavililerde Sörloth, Ndiaye, Campi ve Novak, 11’de yer alırken, Uğurcan, Mikel, Ekuban, Yusuf Sarı ve Pereira yedek oturdu. Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Guilherme, Nwakaeme, Sturridge ve Abdulkadir Parmak 11’de forma şansı buldu. Hüseyin ve Sosa ise kadroya alınmadı. Trabzonspor’un yeni transferi Guilherme, ilk kez 11’de görev yaptı. F.Bahçe maçının ikinci yarısında oyuna giren Brezilyalı futbolcu, 3 gole direkt katkı yaptı.

Her yolu final havasında geçersek yola devam ederiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, “Oyuncularıma ortaya koydukları mücadeleden, ciddiyetten dolayı teşekkür ediyorum. İkinci maç için avantajlı skor yakaladık. Artık bu maçı burada bitirdik lige konsantre olacağız” dedi. Beklentilerin artamsının üzerlerinde baskı oluşturup oluşturmadığına ise Çimşir, “Trabzonspor takımında çalışıyorsanız baskıyı her zaman hissedersiniz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, nereye gittiğimizi biliyoruz. Adım adım gitmek, ileriye doğru plan yapmak.. Adım adım, basamak basamak.. Her yolu final havasında geçersek yola devam ederiz’” diye konuştu. Yeni transferlerle ilgili de konuşan Çimşir, “Guilherme, hem ligi biliyor yabancılık çekmedi. Messias, ilk kez Brezilya’ dışına çıkıyor. Biraz uyku problemleri var. Costa en son maçını Aralık ayında oynadı. Yavaş yavaş onları aramıza katmaya çalışacağız” dedi.



