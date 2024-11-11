Forma ağır geldi

Trabzonspor, Süper Lig'de 11. maçını geride bırakırken sadece 2 galibiyet alabildi. Abdullah Avcı'nın istifası sonrası göreve gelen Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 8 maçta sadece 2 galibiyet alan bordo-mavililer, Çaykur Rize maçını kaybederek ligde üst üste 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.





Yaptığı 14 transferle sezona büyük umutlarla başlayan Trabzonspor, üst üste aldığı beraberlikler sonrası zirveden koparak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Bu maçlardan sonra evinde oynadığı TÜMOSAN Konyaspor ve Başakşehir maçlarını kazanarak üst sıralar için ümitlenen bordo-mavililer, ardından çıktığı 3 karşılaşmada ise kabus yaşadı. Göztepe ve Fenerbahçe maçlarını kaybeden Trabzonspor, Rize'de oynadığı maçı da öne geçmesine rağmen 3-1 kaybetti ve adeta dibe vurdu. Mağlubiyetlerden çok mücadele gücünün olmaması camiada tepkileri de beraberinde getirdi.





Bordo-mavili takımın Rize deplasmanındaki performansı taraftara büyük hayal kırıklığı yaşattı.





Çok isim var kalite yok





Kadro derinliği ve alınan isimlerin kalitesine rağmen gerek oyun anlayışı, gerekse sorumluluk alma konusunda beklenenden çok uzakta kalan Trabzonspor'da futbolcular, mücadele gücü ve düşük performanslarıyla da dikkat çekiyor. Büyük umutlarla transfer edilen; Bardhi, Draguş, Ozan Tufan, Denswil, Eren Elmalı, Cihan Çanak ve Muhammed Cham adeta yokları oynuyor. Şenol Güneş'in ideal 11 konusunda büyük zorluk yaşadığı bu dönemde saha içinde mücadele gücünün yetersizliği, pozisyon almadaki hatalar ve takım savunmasındaki yetersizliğin yanı sıra sorumluluk alan ve öne çıkan kimsenin olmaması da dikkat çekiyor.









📌 Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında 8 puan kaybetti. pic.twitter.com/Keg6n938r1 — SPOR (@yenisafakspor) November 9, 2024





4 futbolcu kadro dışı





Kötü gidişatı durduramayan Trabzonspor'da kadro dışı kararı geldi. Bordo-mavili takım; Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un takımdan ayrı çalışacağını açıkladı.





Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:





"Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç. Stefano Densvvil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir."









Şenol Güneş dikkat çekti





Son oynanan ve kaybedilen Çaykur Rizespor maçından sonra teknik direktör Şenol Güneş'in otobüsteki görüntüsü Trabzonspor taraftarlarının dikkatinden kaçmadı. Deneyimli teknik adam, 3-1'lik mağlubiyet sonrası takım otobüsünde oyuncuları beklerken oldukça üzgün ve çaresiz bir görüntü verdi. Güneş'in tüm hamlelerine rağmen oyuncu profilinde herhangi bir değişiklik yaşanmaması dikkatlerden kaçmazken, Trabzonspor'un yeniden varoluşu için radikal hamleler bekleniyor.





Camianın tüm beklentisi seri galibiyetlerle sisli havanın dağıtılması ve milli ara sonrası Adana Demirspor maçıyla birlikte bir seri yakalanması.





Şenol Güneş'in otobüsteki görüntüsü























