Fosfatspor yeni hocasıyla yollarını ayırdı

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son dönemde artan sporcu maliyetleri, kulüp giderlerinin yükselmesi ve genel ekonomik koşullar sebebiyle 2025-2026 sezonuna dair hedeflerini revize etme kararı almıştır. Bu doğrultuda, ana hedefimiz TFF 3. Lig’de kalıcılığı sağlamak olarak belirlenmiştir. Yapılan bu yeni planlama çerçevesinde, daha önce anlaşmaya vardığımız Teknik Direktör Zafer Hızarcı ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Zafer Hızarcı ve ekibine kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.