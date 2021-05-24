Fransızlar Burak Yılmaz'ı konuşuyor: "Lille'in kurtarıcısı"

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 38. ve son haftasında milli futbolcu Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Angers'i 2-1 mağlup eden Lille, şampiyonluğa ulaştı.

Spor gazetesi L'Equipe'in haberinde, "David ve Yılmaz'ın sayesinde Angers'i neredeyse sarsılmadan mağlup eden Lille, inanılmaz bir sezonun sonunda tarihinde dördüncü şampiyonluğunu elde etti" ifadesi kullanıldı.

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağını gururla taşıdığı aktarılan haberde, Lille'in cesaretiyle, saha içindeki organizasyonu ve forvet hattındaki yetenekleriyle şampiyonluğa ulaştığı belirtildi.

RMC Sport kanalının haberinde Lille'in ligde şampiyon olduğu hatırlatılarak, "Bu başarının mimarları (teknik direktör) Christophe Galtier, Burak Yılmaz ve (eski teknik direktör) Luis Campos" yorumunda bulunuldu.

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Haberde, Lille'in sezon içerisinde teknik direktör değiştirmesine rağmen şampiyonluğu elde ettiği kaydedildi.

KRAL 🇹🇷#Champions4You pic.twitter.com/Obxhxe2zAT — LOSC (@losclive) May 24, 2021

"Burak Yılmaz Lille'i şampiyonluğa götürdü"





Ülkenin en önemli gazetelerinden Le Figaro, "Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluğa götürdü" başlığını kullandı.

Burak Yılmaz'ın Lille'in "kurtarıcısı" olarak nitelendirilen haberde, Burak Yılmaz'ın son 6 maçta 6 gol kaydettiği, Angers karşısında yine sahneye çıktığını ve penaltıyı gole çevirmesiyle takımın şampiyonluğa ulaştığı vurgulandı.

Kamu yayıncısı France Info, okuyucularına Lille'in şampiyonluğunu duyurduğu haberde Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ile genç futbolcu Mustafa Kapı'nın kollarıyla "Y" işareti yaptığı fotoğrafı kullandı.

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Haberde, Lille'in ligde Paris Saint-German'in (PSG) baskısına rağmen şampiyon olmayı başardığı belirtildi.

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