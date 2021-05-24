Spor Fransızlar Burak Yılmazı konuşuyor "Lillein kurtarıcısı"
FUTBOL FUTBOL

Fransızlar Burak Yılmaz'ı konuşuyor: "Lille'in kurtarıcısı"

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in 10 yıl aradan sonra tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaşması Fransız basınında geniş yer buldu. Attığı 16 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsedildi.

Haber Merkezi AA
Fransızlar Burak Yılmazı konuşuyor: Lillein kurtarıcısı
Burak Yılmaz şampiyonluk turunu Türk bayrağıyla attı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 38. ve son haftasında milli futbolcu Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Angers'i 2-1 mağlup eden Lille, şampiyonluğa ulaştı.

Spor gazetesi L'Equipe'in haberinde, "David ve Yılmaz'ın sayesinde Angers'i neredeyse sarsılmadan mağlup eden Lille, inanılmaz bir sezonun sonunda tarihinde dördüncü şampiyonluğunu elde etti" ifadesi kullanıldı.

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağını gururla taşıdığı aktarılan haberde, Lille'in cesaretiyle, saha içindeki organizasyonu ve forvet hattındaki yetenekleriyle şampiyonluğa ulaştığı belirtildi.

RMC Sport kanalının haberinde Lille'in ligde şampiyon olduğu hatırlatılarak, "Bu başarının mimarları (teknik direktör) Christophe Galtier, Burak Yılmaz ve (eski teknik direktör) Luis Campos" yorumunda bulunuldu.

Haberde, Lille'in sezon içerisinde teknik direktör değiştirmesine rağmen şampiyonluğu elde ettiği kaydedildi.

"Burak Yılmaz Lille'i şampiyonluğa götürdü"


Ülkenin en önemli gazetelerinden Le Figaro, "Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluğa götürdü" başlığını kullandı.

Burak Yılmaz'ın Lille'in "kurtarıcısı" olarak nitelendirilen haberde, Burak Yılmaz'ın son 6 maçta 6 gol kaydettiği, Angers karşısında yine sahneye çıktığını ve penaltıyı gole çevirmesiyle takımın şampiyonluğa ulaştığı vurgulandı.

Kamu yayıncısı France Info, okuyucularına Lille'in şampiyonluğunu duyurduğu haberde Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ile genç futbolcu Mustafa Kapı'nın kollarıyla "Y" işareti yaptığı fotoğrafı kullandı.

Haberde, Lille'in ligde Paris Saint-German'in (PSG) baskısına rağmen şampiyon olmayı başardığı belirtildi.

Şampiyon Bizim Çocuklar: Fransa'da PSG'nin hakimiyetini Türkler yıktı
SPOR
Şampiyon Bizim Çocuklar: Fransa'da PSG'nin hakimiyetini Türkler yıktı

'Bizim Çocuklar'dan şampiyonluk paylaşımları
SPOR
'Bizim Çocuklar'dan şampiyonluk paylaşımları

Abone Ol Google News
Ceza yağdı

Ceza yağdı

Otel terasında doğum günü partisine polis baskını.
Gelenek 60 yıl sonra kaldığı yerden devam

Gelenek 60 yıl sonra
kaldığı yerden devam

Rize'de üreticilerin sayısı tekrar artıyor.
Gençlerin siyasi eğilimleri ne durumda? Anketler ne diyor?

​Sokağın fitilini ateşleme talimatını kimden aldın.

​İşgalci İsrail, mahalleyi açık hava hapishanesine dönüştürdü.

​New York Times Filistinlilere destek veren ünlüleri hedef gösterdi.
Aralarında<br>HDP'liler de var

Aralarında
HDP'liler de var

​Üç ilde PKK'nın siyasi yapılanmasına operasyon.
Iğdır'da<br>korku dolu anlar

Iğdır'da
korku dolu anlar

Kritik uyarı sonrası dev kayalar karayolunu kapattı.
Biri araçta diğeri<br>arazide bulundu

Biri araçta diğeri
arazide bulundu

Adana Kozan'da dehşete düşüren olay.
Trafik çilesi başladı

Trafik çilesi başladı

​56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul trafiği hareketlendi.
Bakanlık<br>acı haberi paylaştı

Bakanlık
acı haberi paylaştı

Pençe-Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu.
Aday mısın değil misin

Aday mısın değil misin

​'Seçildiğimde' dedi sonra geri adım attı.
Olumlu gidişatı <br>sabote etmeyin

Olumlu gidişatı
sabote etmeyin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,​ Yunanistan'ı uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.