2.LİG

'Futbolcu mu dövelim?' diyerek takım otobüsünün önünü kestiler

2. Lig’de deplasmanda karşılaştığı Manisa FK’ya 6-1 yenilen Kocaelispor’da taraftarlar, maç dönüşü kulüp tesislerinde takım otobüsünün önüne geçerek oyunculara tepki gösterdi. "Futbolcu mu dövelim?" diye slogan atan taraftarları polis ekipleri uzaklaştırdı.

Haber Merkezi İHA
Kocaelispor’da bazı taraftarlar taşkınlık çıkardı.

Kocaelispor’da bazı taraftarlar taşkınlık çıkardı.

Dün 2. Lig’in ikinci haftasında Manisa FK, sahasında Kocaelispor’u 6-1 mağlup etti.

Maç sonrasında takıma tepki gösteren Kocaelisporlu taraftarlar, sosyal medyada organize olarak Körfez ilçesinde bulunan Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde toplandı.

Taraftarların duvara yazdığı yazı dikkati çekti.
Taraftarların duvara yazdığı yazı dikkati çekti.
İHA

Takıma tepki gösterdiler

Takım otobüsünün önüne geçen futbolseverler, futbolcular ve teknik heyete tepki göstererek, "Futbolcu mu dövelim?" diye sloganlar attı. Yenilgiyi hazmedemeyen taraftarlar, polis ekiplerinin uyarıları sonucunda tesislerden ayrıldı.


​'Futbolcu mu dövelim?' diyerek takım otobüsünün önünü kestiler
Yeni Şafak

​'Futbolcu mu dövelim?' diyerek takım otobüsünün önünü kestiler

2. Lig'de deplasmanda karşılaştığı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaeslipor'da taraftarlar, maç dönüşü kulüp tesislerinde takım otobüsünün önüne geçerek oyunculara tepki gösterdi. 'Futbolcu mu dövelim?' diye slogan atan taraftarları polis ekipleri uzaklaştırdı.

Ozan Kabak'ın Bundesliga'da yaptığı hareket geceye damga vurdu
Ozan Kabak'ın Bundesliga'da yaptığı hareket geceye damga vurdu

Schalke 04'ün Werder Bremen'e 3-1 yenildiği maçta Ozan Kabak iki sarı kartla oyun dışında kaldı. Ancak milli futbolcumuzu gündeme taşıyan gördüğü kırmızı kart değildi.Genç oyuncu, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yere tükürdü. Sosyal medyada yere düşen rakibine tükürdüğü iddia edilen Ozan Kabak'a Almanya Futbol Federasyonu tarafından ceza verilebileceği belirtildi.Hatırlanacağı üzere Ozan Kabak ile son günlerde İtalyan devi Inter'in ilgilendiği yönünde haberler çıkıyordu.Werder Bremen, Ozan Kabak'ın kırmızı kartla oyun dışında kaldığı Bundesliga maçında Schalke'ye karşı 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.Schalke Teknik Direktörü David Wagner'den tükürme iddiaları sonrasında ilk açıklama; “Ozan’ı tanıyorum, nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Bunu yapacak biri değil, rakibine tükürecek bir karakter değil. Kendisiyle konuşacağım.”Ozan Kabak spat on a Werder Bremen player. pic.twitter.com/djRFRlK2dt&mdash; FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) September 26, 2020

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