Dün 2. Lig’in ikinci haftasında Manisa FK, sahasında Kocaelispor’u 6-1 mağlup etti.

Maç sonrasında takıma tepki gösteren Kocaelisporlu taraftarlar, sosyal medyada organize olarak Körfez ilçesinde bulunan Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde toplandı.

Takıma tepki gösterdiler

Takım otobüsünün önüne geçen futbolseverler, futbolcular ve teknik heyete tepki göstererek, "Futbolcu mu dövelim?" diye sloganlar attı. Yenilgiyi hazmedemeyen taraftarlar, polis ekiplerinin uyarıları sonucunda tesislerden ayrıldı.





00:22 dk 27 Eylül 2020 Yeni Şafak ​'Futbolcu mu dövelim?' diyerek takım otobüsünün önünü kestiler 2. Lig'de deplasmanda karşılaştığı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaeslipor'da taraftarlar, maç dönüşü kulüp tesislerinde takım otobüsünün önüne geçerek oyunculara tepki gösterdi. 'Futbolcu mu dövelim?' diye slogan atan taraftarları polis ekipleri uzaklaştırdı.