Galatasaray - Alanyaspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Galatasaray, Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Alanyaspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray-Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar milli araya galip gelerek girmek istiyor.
Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Galatasaray'da Victor Osimhen ile Rolland Sallai sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise Furkan Bayır ve Ui-jo kadroda yer almayacak.
GALATASARAY - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus Akgün, Icardi.
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Augusto, Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova.