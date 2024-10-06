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Galatasaray - Alanyaspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Galatasaray - Alanyaspor || Canlı skor - Canlı sonuç

16:296/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Sarı-kırmızılılarda tek hedef üç puan.
Sarı-kırmızılılarda tek hedef üç puan.

Galatasaray, Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Alanyaspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray-Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.


Sarı-kırmızılılar milli araya galip gelerek girmek istiyor.


Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.


Galatasaray'da Victor Osimhen ile Rolland Sallai sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise Furkan Bayır ve Ui-jo kadroda yer almayacak.


GALATASARAY - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus Akgün, Icardi.

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Augusto, Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova.


GALATASARAY - ALANYASPOR CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Galatasaray
#Alanyaspor
#Trendyol Süper Lig

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