Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Derbide hava nasıl olacak?

Derbide hava nasıl olacak?

11:503/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
RAMS Park
RAMS Park

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak derbide maç saati termometreler 17 dereceyi gösterecek.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler parçalı bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, karşılaşma saatinde Seyrantepe’de hava sıcaklığının 17 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 67 olması bekleniyor.





#Süper Lig
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM: Ocak asgari ücret ne kadar olur, asgari ücret ne zaman belli olacak?