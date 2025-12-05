Galatasaray - Samsunspor Canlı Skor - Canlı Anlatım

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecan dozajı yüksek bir karşılaşmayla başlıyor. Derbide son dakikada galibiyeti kaçıran lider Galatasaray, lig ve Avrupa'da çıktığı son 14 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Samsunspor'u ağırlıyor. İşte karşılaşmanın canlı skor ve canlı anlatım ekranı.