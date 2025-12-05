Yeni Şafak
Galatasaray - Samsunspor Canlı Skor - Canlı Anlatım

Galatasaray - Samsunspor Canlı Skor - Canlı Anlatım

5/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
Galatasaray - Samsunspor Canlı Skor - Canlı Anlatım
Galatasaray - Samsunspor Canlı Skor - Canlı Anlatım

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u konuk ediyor. Rams Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmanın canlı skor ve canlı anlatım ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecan dozajı yüksek bir karşılaşmayla başlıyor. Derbide son dakikada galibiyeti kaçıran lider Galatasaray, lig ve Avrupa'da çıktığı son 14 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Samsunspor'u ağırlıyor. İşte karşılaşmanın canlı skor ve canlı anlatım ekranı.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Galatasaray:
Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış, Osimhen.
Samsunspor:
Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR CANLI SKOR

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU



