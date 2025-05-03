Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray - Sivasspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Galatasaray - Sivasspor | Canlı skor - Canlı sonuç

17:573/05/2025, السبت
G: 3/05/2025, السبت
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmadan kare.
Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmadan kare.

Süper Lig 34. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray-Sivasspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 34. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.


RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ozan Ergün düdük çalacak.


Lider Galatasaray topladığı 80 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda eksik bulunmuyor. Sivasspor'da ise Nikolic ve Bieganski'nin sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.


Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında oynayamayacak.


GALATASARAY - SİVASSPOR 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Tolga, Moutoussamy, Bekir, Efkan, Rodrigues, Manaj.


GALATASARAY - SİVASSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Galatasaray
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti: Sırrı Süreyya Önder'in hastalığı neydi?