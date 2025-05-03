Galatasaray - Sivasspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 34. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray-Sivasspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 34. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Lider Galatasaray topladığı 80 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda eksik bulunmuyor. Sivasspor'da ise Nikolic ve Bieganski'nin sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.
Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında oynayamayacak.
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Tolga, Moutoussamy, Bekir, Efkan, Rodrigues, Manaj.