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Galatasaray taraftarı olduğunu açıkladı: Attığı gollere sevinmiyor

Süper Lig'de bazı futbolcular attıkları golden sonra sevinç gösterisinde bulunmuyor. Bu durum genel olarak eski takımlarına saygılarını göstermek isteyen futbolcular için geçerli. Ancak dün akşam oynanan Kayserispor-Galatasaray maçında durum biraz farklıydı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray taraftarı olduğunu açıkladı: Attığı gollere sevinmiyor
Galatasaraylı taraftarlar (Arşiv)

Kayserisporlu Emrah Başsan, Galatasaray'a attığı golden sonra sevinmedi. Başsan'ın bu hareketi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Karşılaşma sonrasında konuyla ilgili sorulara cevap veren Emrah Başsan, "Ekmeğini yediğim bir takım. Herkesin küçüklükten tuttuğu bir takım var. Hiçbir zaman da saklamadım bunu. Duygusal bir gol oldu benim için. Golümü anneme armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarı olduğunu açıklayan Emrah Başsan, bundan önceki takımlarında da sarı kırmızılılara attıkları golden sonra sevinç gösterisinde bulunmuyordu.

Emrah Başsan Galatasaray'a attığı golden sonra sevinç gösterisinde bulunmadı.
Emrah Başsan Galatasaray'a attığı golden sonra sevinç gösterisinde bulunmadı.


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