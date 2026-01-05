Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, bugün saat 20.30'da Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak, iki takım Süper Kupa organizasyonunda ilk kez rakip olacak. Turu geçen takım, ilk finalist olacak ve finalde yarın oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibiyle 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.





Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar doğrultusunda Süper Kupa'nın formatı değişti. Buna göre, yeni formatta karşılaşmalar, ilk kez dört takımla oynanacak ve yarı finalde Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi eşleşecek. Maçlar tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve kazanan ekipler finale yükselecek. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken, bordo-mavililer de Türkiye Kupası finalisti olmuştu.





GOLCÜLER AFRİKA'DA





Galatasaray ile Trabzonspor'da önemli futbolcular, Afrika Uluslar Kupası'nda oynadıklarından dolayı bu müsabakada yer alamayacak. Sarı-kırmızılılarda Osimhen ile Jakobs, bordo-mavililerde de Paul Onuachu ile Christ Inao Oulai, ülkeleriyle kupadaki mücadelelerine devam ediyor. Aslan'da Singo, Berkan ve Yusuf da kafileye dahil edilmedi. Bordo-mavililerde ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları süren Savic, Okay ile Mustafa Eskihellaç kafilede yer almadı.





MUHTEMEL 11'LER





Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Sane, Torreira, İlkay, Barış, Yunus, Icardi.

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Serdar, Ozan, Folcarelli, Bouchouari, Olaigbe, Muçi, Zubkov, Augusto.







