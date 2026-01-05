Yeni Şafak
Galatasaray'a böyle veda etti: Hakkınızı helal edin, hoşça kalın

11:355/01/2026, Pazartesi
Berkan Kutlu'nun TÜMOSAN Konyaspor'a transfer olması bekleniyor.
Galatasaray'ın yollarını ayırdığını açıkladığı Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı takım için veda mesajı yayınladı. Kutlu, "Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Berkan Kutlu ile yollar ayrıldı. 2021-22 sezonunda Alanyaspor'dan Galatasaray'a 4 milyon euroya transfer olan milli futbolcu, sarı-kırmızılılara veda etti.


TÜMOSAN Konyaspor'la anlaşan Berkan Kutlu, Galatasaray'ın kendisi için yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Formasını giymek için futbola başladığım Galatasaray'a veda ediyorum... Benim için harika bir yolculuktu. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın." ifadelerini kullandı.



