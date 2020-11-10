Galatasaray'a genç başkan adayı: Sarı kırmızılıların başına sürpriz isim geçebilir

Galatasaray Kulübü, Aralık ayında seçime gidiyor. Sarı kırmızılılar 19-26 Aralık'ta yeni başkanını seçmek için sandık başına gidecek. Bu noktada Galatasaray'ın yeni başkanının kim olacağı ise merak konusu.

Galatasaray'ın Divan Kurulu üyelerinden ve eski başkanlardan Faruk Süren'in damadı olan Burak Elmas, sarı kırmızılıların başkanlığına aday olduğunu açıklayan ilk isim oldu. Elmas'ın uzun süredir Galatasaray başkanlığı için hazırlık içerisinde olduğu ve kadrosunu oluşturduğu aktarıldı.

Galatasaray'da aday olması beklenen başkan adayları şöyle;

Metin Öztürk

Ozan Korkut

Burak Elmas

Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. https://t.co/2jljp4NqlW — Burak Elmas (@burakelmas_tr) November 10, 2020

Burak Elmas kimdir?