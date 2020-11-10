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Galatasaray'a genç başkan adayı: Sarı kırmızılıların başına sürpriz isim geçebilir

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi Aralık ayında seçime gitme kararı aldı. Sarı kırmızılılarda ilk güçlü başkan adayının ismi ise belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray'ın efsane başkanlarından Faruk Süren ve damadı Burak Elmas

Galatasaray'ın efsane başkanlarından Faruk Süren ve damadı Burak Elmas

Galatasaray Kulübü, Aralık ayında seçime gidiyor. Sarı kırmızılılar 19-26 Aralık'ta yeni başkanını seçmek için sandık başına gidecek. Bu noktada Galatasaray'ın yeni başkanının kim olacağı ise merak konusu.

Galatasaray'ın Divan Kurulu üyelerinden ve eski başkanlardan Faruk Süren'in damadı olan Burak Elmas, sarı kırmızılıların başkanlığına aday olduğunu açıklayan ilk isim oldu. Elmas'ın uzun süredir Galatasaray başkanlığı için hazırlık içerisinde olduğu ve kadrosunu oluşturduğu aktarıldı.

Galatasaray'da aday olması beklenen başkan adayları şöyle;

  • Metin Öztürk
  • Ozan Korkut
  • Burak Elmas

Burak Elmas kimdir?

  • İş Adamı Burak Elmas 1974 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Avusturya Lisesi mezunudur. Ardından University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi alan Burak Elmas Sezginler Holding A.Ş., Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış 2017 yılında Galatasaray Başkanlığı adaylığı için ismi geçmiştir. Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren’ in damadıdır. Yelda Süren ile evliliğinden bir oğlu birde kızı vardır. Ünlü iş adamı Sezgin Elmas’ın oğlu olan Burak Elmas baba tarafından aslen Giresunlu dur.

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