Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da kupa mesaisi başladı

Galatasaray'da kupa mesaisi başladı

21:2716/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Antrenmandan Leroy Sane.
Antrenmandan Leroy Sane.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ilk haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ilk haftasında 18 Aralık Perşembe günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.


Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, 2 gün izin yaptı. Galatasaray, kupadaki RAMS Başakşehir mücadelesi öncesindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.


Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.


Salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından 3 takımlı turnuvayla sona erdi.


Sakatlığını atlatan Kaan Ayhan, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.


Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takımlarına giden Nijeryalı Victor Osimhen, Gabonlu Mario Lemina ve Senegalli Ismail Jakobs, antrenmanda yer almadı.


Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.







#Galatasaray
#Ziraat Türkiye Kupası
#Başakşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurularında son günler