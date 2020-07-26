Galatasaray'da Muslera'nın sakatlık sürecinde kaleye 'penaltı canavarı' geliyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kısa bir süre içerisinde 'transferleri halletmeliyiz' açıklamasının ardından sarı kırmızılı yönetim, ilk olarak Muslera'nın yerine alınacak ismi belirledi ve kadroya dahil etti.

NTV'nin haberine göre Galatasaray, Göztepe'den ayrılan 38 yaşındaki kaleci Beto ile anlaşmaya vardı. Bedelsiz olarak transfer olacak olan tecrübeli file bekçisinin 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beto, dün Göztepe'den ayrıldığını açıklayarak, veda mesajı yayımlamıştı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Beto, hayatının bir başka aşamasının daha bittiğini belirtti. Göztepe'de 3 yılda yaklaşık 100 kez maça çıktığını aktaran Beto mesajında şunları yazdı;

"Sahada ter, gözyaşı ve kan bıraktım. Sadece bu harika taraftarımızın desteğiyle karşılaştığımız engellerin üstesinden gelebildik. İlk günden itibaren her maçta performansımı yükseltmek için bana destek olanlara teşekkür ediyorum. Hepinizi kalbimle götürüyorum."

Galatasaray, Muslera'nın Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Beto'yu 1 yıllık sözleşmeyle transfer etmek istiyor pic.twitter.com/XMfVpBaU31 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 23, 2020

Penaltı canavarı Beto: Oğuzhan'a da geçit vermedi Göztepe'nin Portekizli kalecisi Süper Lig'de penaltı kurtarma istatistiğini Beşiktaş maçında da geliştirmeye devam etti. Ege temsilcisinin tecrübeli file bekçisinin penaltı golüne izin vermediği isim ise bu kez Oğuzhan Özyakup oldu.Beto bir röportajında penaltı kurtarmasının sırrını şu sözlerle açıklamıştı;"Bu tamamen rakipleri tanımakla alakalı. Forvetleri çok yakından tanımaya çalışıyorum. Bu da bana yardımcı oluyor."Oğuzhan, son 6 penaltısının tümünü kalecinin sağına attı. Maçlardan önce oyuncuların penaltılarına çalıştığı bilinen Beto'nun Oğuzhan'ın bu istatistiğini dikkate aldığı ön görülüyor.Beto, Süper Lig kariyerinde karşılaştığı dokuz penaltının %66'sını kurtardı.✅ Oğuzhan Özyakup─Beşiktaş✅ Burak Yılmaz─Trabzonspor✅ Seleznov─Akhisarspor✅ Yatabare─Karabükspor✅ Güray Vural─Kayserispor✅ Deniz Türüç─Kayserispor— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 21 Ekim 2018