Galatasaray'da Muslera'nın sakatlık sürecinde kaleye 'penaltı canavarı' geliyor

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında kaleci arayan Galatasaray, transferi sezon biter bitmez çözdü. Sarı kırmızılılar yeni kalecisini çok kısa bir süre içerisinde açıklamaya hazırlanıyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kısa bir süre içerisinde 'transferleri halletmeliyiz' açıklamasının ardından sarı kırmızılı yönetim, ilk olarak Muslera'nın yerine alınacak ismi belirledi ve kadroya dahil etti.
NTV'nin haberine göre Galatasaray, Göztepe'den ayrılan 38 yaşındaki kaleci Beto ile anlaşmaya vardı. Bedelsiz olarak transfer olacak olan tecrübeli file bekçisinin 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beto, dün Göztepe'den ayrıldığını açıklayarak, veda mesajı yayımlamıştı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Beto, hayatının bir başka aşamasının daha bittiğini belirtti. Göztepe'de 3 yılda yaklaşık 100 kez maça çıktığını aktaran Beto mesajında şunları yazdı;
"Sahada ter, gözyaşı ve kan bıraktım. Sadece bu harika taraftarımızın desteğiyle karşılaştığımız engellerin üstesinden gelebildik. İlk günden itibaren her maçta performansımı yükseltmek için bana destek olanlara teşekkür ediyorum. Hepinizi kalbimle götürüyorum."
Galatasaray, Muslera'nın Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Beto'yu 1 yıllık sözleşmeyle transfer etmek istiyor pic.twitter.com/XMfVpBaU31
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