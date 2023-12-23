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Spor

Davinson Sanchez Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Fenerbahçe maçı öncesi gerçekleşen son antrenmanda yer almadı. Kolombiyalı stoperin derbide forma giymesi beklenmiyor.

19:33 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 20:06 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Davinson Sanchez
Davinson Sanchez

Galatasaray, yarın akşam oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılara sakatlığı bulunan ve özel program dahilinde çalışmaları sürdüren Davinson Sanchez'den kötü haber geldi.


Adale sakatlığının ardından Kopenhag maçında formasına kavuşan Kolombiyalı'nın sakatlığı tekrardan nüksetti.


Başarılı stoper, derbi öncesi gerçekleşen son antrenman yer almadı. Sanchez'in Fenerbahçe maçının kamp kadrosunda yer alması beklenmiyor.


Sarı-kırmızılı formayla bu sezon toplamda 14 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.






#Galatasaray
#Davinson Sanchez
#Fenerbahçe
1 saat önce
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