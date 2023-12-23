Galatasaray, yarın akşam oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılara sakatlığı bulunan ve özel program dahilinde çalışmaları sürdüren Davinson Sanchez'den kötü haber geldi.
Adale sakatlığının ardından Kopenhag maçında formasına kavuşan Kolombiyalı'nın sakatlığı tekrardan nüksetti.
Başarılı stoper, derbi öncesi gerçekleşen son antrenman yer almadı. Sanchez'in Fenerbahçe maçının kamp kadrosunda yer alması beklenmiyor.
Sarı-kırmızılı formayla bu sezon toplamda 14 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.