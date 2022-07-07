Galatasaray'dan TFF'ye '5 yıldız' çağrısı

Ekonomi

Skechers’a rekabete aykırılıktan 7 milyon lirayı aşkın para cezası

Rekabet Kurulu, rekabete aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle Skechers olarak bilinen Olka Spor Malzemeleri A.Ş.’ye 7 milyon 442 bin lira ve Asics olarak bilinen Marlin Spor Malzemeleri A.Ş.’ye ise 549 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.