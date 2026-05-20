Galatasaray’ı pişman eden futbolcu: UEFA finaline damga vurdu

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede rakibini 3-0 mağlup eden Aston Villa, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü. İngiliz ekibine şampiyonluğu getiren golleri 41. dakikada Youri Tielemans, 45+3. dakikada Emiliano Buendía ve Morgan Rogers kaydetti.

Final karşılaşmasına ise özellikle Emiliano Buendia damga vurdu. Arjantinli 10 numara attığı gol ve hücumdaki etkili performansıyla takımının zaferinde başrol oynadı.

Buendia’nın ortaya koyduğu performans, Galatasaray taraftarlarını da yeniden düşündürdü. Sarı-kırmızılıların iki sezon öncetransfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı yıldız futbolcu, transferin gerçekleşmemesinin ardından Aston Villa'ya imza attı ve bugün Avrupa finalindeki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çekti.