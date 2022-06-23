Galatasaray'ın 61'inci teknik direktörü Okan Buruk oldu

Galatasaray'da Domenec Torrent ile yolların ayrılmasından sonra futbol takımının başına getirilen Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki 61. teknik direktör oldu. Okan Buruk, altyapısında yetişerek uzun yıllar formasını giydiği ve kazanılan başarılarda önemli pay sahibi olduğu Galatasaray'a, 14 yıl sonra teknik direktör olarak döndü.

Inter'e transfer olmuştu

Profesyonel kariyerine 1992'de sarı-kırmızılı ekipte başlayan ve 2001 yılına kadar burada oynayan 48 yaşındaki Okan Buruk, daha sonra transfer olduğu İtalya'nın Inter ekibinde 3 sezon top koşturdu. Inter macerasından sonra Türkiye'ye dönen Okan Buruk, 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında Beşiktaş'ta oynadıktan sonra 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında tekrar Galatasaray'da forma giydi.

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2010 yılında futbolculuk kariyerini bitirdi

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra o dönemki ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'de iki sezon görev yapan Okan Buruk, 2010 yılında futbolculuk kariyerine nokta koydu. Okan Buruk, Galatasaray forması altında bir UEFA Kupası, bir UEFA Süper Kupa, 7 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşadı

Okan Buruk, futbolu bıraktıktan sonra başladığı teknik direktörlük kariyerinde de başarılı bir performans sergiledi. Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor'da başlayan Buruk, daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'i çalıştırdı. Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, Medipol Başakşehir ile de Süper Lig şampiyonluğu yaşararak tarihi bir başarıya imza attı.

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Galatasaray'da 21. Türk teknik direktör

Okan Buruk, Galatasaray'da görev alan 21. Türk teknik direktör olacak. Sarı-kırmızılı takımı, daha önce 20 Türk ve 40 yabancı toplam 60 teknik adam çalıştırdı. Galatasaray Futbol Takımı'nın başına getirilen teknik direktörlerin yıllara göre sıralaması ise şöyle:

1905-1906 Boris Nikolof (Bulgaristan-Futbolcu antrenör)

1907 Emin Bülent Serdaroğlu

1908-1911 Horace Armitage (İngiltere-Futbolcu antrenör)

1911-1914 Emin Bülent Serdaroğlu (Futbolcu antrenör)

1915 Sadi Bey

1916-1917 Ali Sami Yen

1919-1921 Necip Şahin (Futbolcu antrenör)

1922-1923 Adil Giray (Futbolcu antrenör)

1924-1928 Billy Hunter (İskoçya)

1929 Nihat Bekdik (Futbolcu antrenör)

1930-1931 Jules Limbeck (Macaristan)

1931-1932 Fred Pegnam (İngiltere)

1933-1936 Syd Pedeafoot (İngiltere)

1937 Hans Baar (Avusturya)

1938 Peter Szabo (Macaristan)

1938-1939 Peter Tandler (Avusturya)

1939 Hayman (İngiltere)

1939-1940 Ceslav Zaharczuk (Polonya)

1941-1945 John Begget (İngiltere)

1945-1946 Miço Dimitriyadis

1947 Josef Szweng (Macaristan)

1947-1949 Pat Molloy (İngiltere)

1950-1952 Donald Lockhead (İngiltere)

1952-1953 Gündüz Kılıç

1953-1954 Lazlo Szekelly (Macaristan)

1954-1957 Gündüz Kılıç

1957-1958 George Dick (İngiltere)

1959-1961 Leandro Remondini (İtalya)

1961-1963 Gündüz Kılıç

Coşkun Özarı

1964-1967 Gündüz Kılıç

1967-1968 Eşfak Aykaç

Bülent Eken

1968-1970 Toma Kaleperovic (Yugoslavya)

1970-1971 Coşkun Özarı

1971-1974 Brian Birch (İngiltere)

1974-1975 Don Howe (İngiltere)

1975-1976 Jack Mansell (İngiltere)

1976-1977 Malcolm Allison (İngiltere)

1977-1978 Fethi Demircan

1978-1979 Coşkun Özarı

1979-1980 Turgay Şeren

1980-1982 Brian Birch (İngiltere)

1982-1983 Özkan Sümer

1983-1984 Tomislav Ivic (Yugoslavya)

1984-1987 Jupp Derwall (Almanya)

1987-1989 Mustafa Denizli

1989-1990 Sigfried Held (Almanya)

1990-1992 Mustafa Denizli

1992-1993 Karl-Heinz Feldkamp (Almanya)

1993-1994 Rainer Hollmann (Almanya)

1994-1995 Reinhard Saftig (Almanya)

1995-1996 Graeme Souness (İskoçya)

1996-2000 Fatih Terim

2000-2002 Mircea Lucescu (Romanya)

2002-2004 Fatih Terim

2004-2005 Gheorghe Hagi (Romanya)

2005-2007 Erik Gerets (Belçika)

2007-2008 Karl-Heinz Feldkamp (Almanya)

2008 Cevat Güler

2008-2009 Michael Skibbe (Almanya)

2009 Bülent Korkmaz

2009-2010 Frank Rijkaard (Hollanda)

2010-2011 Gheorghe Hagi (Romanya)

2011 Bülent Ünder

2011-2013 Fatih Terim

2013-2014 Roberto Mancini (İtalya)

2014 Cesare Prandelli (İtalya)

2014-2015 Hamza Hamzaoğlu

2015-2016 Mustafa Denizli

2016-2017 Jan Olde Riekerink (Hollanda)

2017 Igor Tudor (Hırvatistan)

2017-2022 Fatih Terim

2022 Domenec Torrent (İspanya)

2022- Okan Buruk

SPOR Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başladı