Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'den kritik goller

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımının namağlup liderliğinde ve şampiyonluk iddiasında başrolü oynuyor. Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı takma hedefiyle yoluna lider olarak devam ederken, Victor Osimhen'in etkili performansı takımın ilk sırada bulunmasında önemli bir faktör olarak dikkati çekti.





Sezon başı kadrosunda Mauro Icardi ile Michy Batshuayi gibi üst düzey 2 santrforu bulunmasına rağmen, Napoli'de kadroda düşünülmeyen ve yaz döneminin gözdelerinden Victor Osimhen'in herhangi bir takıma transfer olamaması üzerine devreye girerek sürpriz bir şekilde oyuncuyu kiralayan Galatasaray'da, bu kararın ne kadar doğru olduğunu kısa sürede anlaşıldı. Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatması, Batshuayi'nin ise beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle devre arası gönderilmesi sonrası Osimhen, takımını gol yollarında adeta sırtlayan isim oldu.





Ligde 17 gol attı





Victor Osimhen, Süper Lig'de 17 kez fileleri havalandırdı. Nijeryalı yıldız, ligde sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 21 müsabakada forma giydi. Söz konusu maçların 12'inde gol sevinci yaşayan Osimhen, toplamda 17 kez rakip ağları sarstı. Osimhen, ligdeki 5 müsabakada ikişer kez gol atarken, 7 karşılaşmada ise birer kez rakip kalecileri geçmeyi başardı.





Gol perdesini açmayı seviyor





Victor Osimhen, attığı 17 golün 7'sinde maçtaki gol perdesini açtı. Süper Lig'deki 12 müsabakada toplamda 17 kez fileleri havalandıran Osimhen, 7 kez maçtaki ilk golü atan oyuncu oldu. Dört kez galibiyet golünü atan tecrübeli santrfor, 3 kez de takımını öne geçiren golü kaydetti. Bir golde skorda beraberliği getiren Osimhen, 3 kez de farkı açan golün sahibi oldu.





Gol türleri





Sarı-kırmızılı futbolcu, hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkati çekti. Osimhen, Süper Lig'de attığı 17 golün 6'sını kafa vuruşundan kaydetti. Penaltı noktasından 6 kez fileleri havalandıran 26 yaşındaki yıldız, 4 kez sağ ayak, 1 kez de sol ayakla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.





İkinci yarılarda 9 gol attı





Osimhen, Süper Lig maçlarının ilk yarılarında 8, ikinci yarılarında 9 kez fileleri havalandırdı. Maçlarda 90 dakika oyunun içinde olan Nijeryalı yıldız, gol dakikalarına bakıldığı dengeli bir performans sergiledi.





Sakatlanan Icardi'yi aratmadı





Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yokluğunda takımının skor yükünü sırtlandı. Sarı-kırmızılı ekipte son 2 sezondaki başarılarda başrolü oynayan Icardi'nin 7 Kasım 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile yapılan müsabakada ön çapraz bağı koptu. Michy Batshuayi'den istediği performansı alamayan Galatasaray'da sahneye çıkan Osimhen, Icardi'nin yokluğunda takımını taşıyan isim oldu.





Süper Lig'de son 11 haftaya önde girdi





Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son 11 haftaya maç fazlasıyla en yakın takipçisinin 7 puan önünde girdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 26 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. Yoluna 68 puanla namağlup lider devam eden "Cimbom" maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 7 puan önünde bulunuyor. Kalan 11 haftalık bölümde 10 maç yapacak Galatasaray, 9 galibiyet veya 8 galibiyet, 2 beraberlik alması durumunda rakibinin aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.





Avrupa'da iyi performansı tur için yeterli olmadı





Victor Osimhen'in UEFA Avrupa Ligi'nde attığı goller takımının üst turlara çıkması için yetmedi. Yıldız santrfor, bu sezon Galatasaray formasıyla "Kupa 2"de 7 maça çıktı. İlk 2 maçı golsüz geçen 26 yaşındaki Osimhen, sonrasındaki 5 mücadelede 6 kez fileleri havalandırdı. Osimhen'in bu performansına rağmen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda etti.





Not: Osimhen'in 1-0'lık TÜMOSAN Konyaspor maçında attığı gol, hem açılış hem de galibiyeti getiren gol hanesine yazılmıştır.















