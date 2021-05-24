Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kesinleşti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılması halinde muhtemel rakipleri kesinleşti. Sarı kırmızılılar İskoçya'dan Celtic, Hollanda'dan PSV ya da Çekya'dan Sparta Prag ile eşleşecek.
Muhtemel rakipler;
▪Celtic
▪PSV
▪Sparta Prag
UEFA Avrupa Ligi finali büyük önem taşıyor
- Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılması halinde muhtemel rakipleri kesinleşti #UCL
▪Celtic
▪PSV
▪Sparta Prag
👉Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak pic.twitter.com/C8nRJ18jic
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılması halinde muhtemel rakipleri kesinleşti #UCL