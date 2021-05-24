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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kesinleşti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılması halinde muhtemel rakipleri kesinleşti. Sarı kırmızılılar Celtic, PSV ya da Sparta Prag üçlüsünden biriyle karşılaşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri kesinleşti
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme maçlarına çıkacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılması halinde muhtemel rakipleri kesinleşti. Sarı kırmızılılar İskoçya'dan Celtic, Hollanda'dan PSV ya da Çekya'dan Sparta Prag ile eşleşecek.

Muhtemel rakipler;

▪Celtic

▪PSV

▪Sparta Prag

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