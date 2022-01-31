Galatasaray’ın yeni kalecisi Inaki Pena, İstanbul’a geldi

Dünya

Joe Biden'a 'Deccal' dedi gözaltına alındı

ABD'nin Kansas eyaletinden başkent Washington'a seyahat eden Scott Merryman adındaki bir kişi, Başkan Joe Biden için sarf ettiği tehditlerden dolayı gözaltına alındı. Merryman, Joe Biden'a "Deccal" benzetmesi yaptığı bildirildi.