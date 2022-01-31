Spor Galatasarayın yeni kalecisi Inaki Pena, İstanbula geldi
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Galatasaray’ın yeni kalecisi Inaki Pena, İstanbul’a geldi

Süper Lig'de zirveden uzakta kalan ve düşme hattında yer alan Galatasaray, Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol kaleci İstanbul'a geldi.

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Haber Merkezi İHA
Galatasaray’ın yeni kalecisi Inaki Pena, İstanbul’a geldi
Inaki Pena

Galatasaray’ın Barcelona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol kaleci Inaki Pena İstanbul’a geldi.

Galatasaray’da kaleci arayışları son buldu. Sarı-kırmızılılar, Barcelona’da forma giyen İspanyol kaleci Inaki Pena ile kiralık olarak anlaşma sağladı. 22 yaşındaki kaleci gece geç saatlerde İstanbul’a geldi. İspanya’nın Barcelona şehrinden uçağa binen Pena, İstanbul’a indi. Pena daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.

Inaki Pena, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.
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