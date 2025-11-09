Galatasaraylıları kahreden sakatlık! Oyuna devam edemedi

Galatasaray'la maça 11'inde başlayan Torreira, ikinci yarıda oyundan çıktı.
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelirken maçın ikinci yarısında sakatlık yaşayan Lucas Torreira, mücadeleye devam edemedi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor'la karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 62. dakikasında sakatlık yaşayan sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, saha içinde yapılan tedavisinin ardından maça devam edemedi ve yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.
#Galatasaray
#Lucas Torreira
#Kocaelispor