Burak Yılmazlı Gaziantep FK durdurulamıyor: Antalyaspor'u da yendiler (ÖZET)

19:0219/10/2025, Pazar
Gaziantep FKlı futbolcuların gol sonrası yaşadığı sevinç.
Gaziantep FK, Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Drissa Camara, 17. dakikada Kacper Kozlowski ve 31. dakikada Mohamed Bayo attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.


Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kırmızı-siyahlılar, 3-2 kazanarak Burak Yılmaz yönetiminde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.


Galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Drissa Camara, 17. dakikada Kacper Kozlowski ve 31. dakikada Mohamed Bayo kaydetti. Antalyaspor'un gollerini 84, 86. dakikada Gueye (2) attı.


Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 17'ye yükseltirken maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 10 puanla 10. sırada kaldı.


GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ
Gaziantep FK - Antalyaspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

