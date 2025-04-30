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Gaziantep FK Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

Gaziantep FK Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

15:4730/04/2025, Çarşamba
AA
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Alexandru Maxim idmandaki hırsıyla dikkati çekti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.


Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, geçiş organizasyonları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.


Antrenmana, tedavileri devam eden Arda Kızıldağ ile Muhammed Gümüşkaya katılmadı.


Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.





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