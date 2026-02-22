Gaziantep FK - Trabzonspor Canlı Skor - Canlı Anlatım

Gaziantep FK - Trabzonspor canlı skor
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Bugün saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Gaziantep FK - Trabzonspor canlı anlatım ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR İLK 11'LER
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK:
Zafer, Perez, Arda, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Gassama, Tayyip, Maxim, Ogün, Kevin
Trabzonspor:
Onana, Batagov, Nwaiwu, Savic, Pina, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Augusto, Onuachu
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR CANLI ANLATIM
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR CANLI ANLATIM
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR CANLI SKOR
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR CANLI SKOR
#Gaziantep FK
#Trabzonspor
#Süper Lig