Gaziantep FK - Trabzonspor Canlı Skor - Canlı Anlatım

Gaziantep FK - Trabzonspor Canlı Skor - Canlı Anlatım

15:1222/02/2026, Pazar
Gaziantep FK - Trabzonspor canlı skor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Bugün saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Gaziantep FK - Trabzonspor canlı anlatım ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK:
Zafer, Perez, Arda, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Gassama, Tayyip, Maxim, Ogün, Kevin
Trabzonspor:
Onana, Batagov, Nwaiwu, Savic, Pina, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Augusto, Onuachu

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

Gaziantep FK - Trabzonspor maçının canlı anlatım ekranı için

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR CANLI SKOR


#Gaziantep FK
#Trabzonspor
#Süper Lig
