Gaziantep FK'da başkan Memik Yılmaz takımın performansından memnun

"Bunu alabilmek için çalışmak lazım. Şehrimizde taraftarımızla, oyuncularımız, teknik heyetimiz, çalışanlarımız ve yönetici arkadaşlarımızla bir aile ortamında maçlarımızı oynamaya devam ediyoruz. Her maç bizim için çok önemli, gelmiş olduğumuz bu noktada deseydiniz ki 'Bu haftalarda ligde 6. sırada yer alacaksınız, 38 puanınız olacak' belki de birçoğu bize gülecekti ama biz buna inanıyorduk. Daha iyi yerlerde olabilirdik. Eyüpspor ve Kasımpaşa gibi bazı maçlarda kaybettiğimiz puanlarla şu an buradayız. Çok farklı yerde olabilirdik. Bundan sonra her maç bizim için çok önemli, biz tüm maçlarımıza maç maç bakıyoruz. Her maça final havasında 3 puanı kazanabilmek için çıkıyoruz."